Sori: i positivi sono 13, uno è ricoverato in ospedale

Da Facebook Comune di Sori

Il Sindaco informa che la situazione dei casi Covid-19 legati a persone residenti o domiciliate nel Comune di Sori è – come da comunicazione odierna di ASL3 – la seguente:

• 13 casi accertati, di cui 1 ospedalizzato e 12 in isolamento domiciliare;

• 3 persone in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio;

• 6 persone in permanenza domiciliare fiduciaria per rientro dall’estero.

Ricordiamo che coloro che sono (o sono entrati) a contatto con persone risultate positive devono essere segnalati e soprattutto devono rispettare la quarantena, così come i famigliari dei minori positivi.

Preghiamo di utilizzare e rispettare tutte le norme e gli accorgimenti, onde poter fronteggiare i contagi.

Al momento l’Amministrazione non adotterà alcuna misura restrittiva rispetto alle norme indicate nell’ultimo DPCM del 18/10.