Recco: Halloween cancellato, lo ‘scherzetto’ lo fa il covid

Dal comitato organizzativo di Halloween (composto da: Comune di Recco, Pro Loco Recco, Ascom e Civ online Recco) riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo aspettato fino all’uscita dell’ultimo DCPM, e poi,vista la situazione si è deciso, di comune accordo, di annullare l’organizzazione di “Halloween la sera delle sorprese”.

Un appuntamento ormai consolidato atteso dai più piccoli e non, che vedeva i partecipanti alla ricerca di dolcetti e sorprese offerti dalle attività commerciali recchesi. L’iniziativa si svolgeva coinvolgendo il comparto commerciale dal lungomare fino ad arrivare in via Trieste .