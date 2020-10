RASSEGNA STAMPA. Rapina in banca da 2.000 euro

Oggi, martedì 20 ottobre, auguri a Irene. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: nonché (inoltre; per di più; non solo). Proverbi “Chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: rapina da 2.000 euro al banco di Sondrio in pieno centro (Commento. Questo colpo o il recente sequestro di una famiglia a Ronco Scrivia per 4.500 euro, i tanti furti nei supermercati, sono sintomi preoccupanti delle crescenti difficoltà sociali?). Covid: “Contagi in rapido aumento, altre sette classi in isolamento”: “La rivolta dei sindaci; impossibile chiudere le vie senza agenti a controllare (Commento: le spiaggie le controllavano)”; “Case di riposo stop (da giorni ndr)) alle visite familiari”; “Pronto soccorso in crisi per l’aumento dei ricoveri”; “I bar temono il colpo di grazia”; “Scuole pronte a rimodulare gli orari”; “Palestre, servono più controlli); “Pandemia e turismo, salta il convegno”; “Emergenza sanitaria, arrivano i fondi dal goverbo”.

Sestri Levante: Maria festeggia 100 anni. Chiavari: croilla palatano su automezzi. Chiavari: “Dobbiamo valorizzare il patrimonio culturale”. Chiavari: Pastorale giovanile con Mantegazza. Chiavari: oscar dell’innovazione.

Camogli: giovedì incontro sul teatro Sociale. Recco: Salvini fa scorta di focaccia con la cipolla.

San Colombano: scontro auto-scuolabus con 15 allievi; tutti illesi.