Rapallo: vandalizzata la lapide a ricordo delle Foibe, la condanna della Lega

Dalla Lega Liguria Rapallo-Santa Margherita-Portofino, a firma del commissario Fabio Proietto, riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo che, presumibilmente durante la notte scorsa, è stata vandalizzata la lapide posta presso il Cimitero di San Pietro dal Comune di Rapallo, a ricordo della tragedia delle Foibe a ricordo dei drammatici fatti che hanno visto come protagonisti, da una parte, i partigiani titini e, dall’altra, gli italiani dei territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

La sezione di Rapallo – Santa Margherita – Portofino Lega Salvini condanna con forza questo gesto vile, che offende le vittime delle Foibe e le loro famiglie, italiani che hanno aspettato più di quarant’anni per veder riconosciuti questi esecrabili eccidi, a lungo negati per questioni di opportunità politica.