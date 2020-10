Rapallo: “Porto, un Consiglio comunale deludente”

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Alcune nostre considerazioni che oggi sono doverose per commentare il consiglio comunale di ieri sera.

Ci dispiace constatare la mancanza di rispetto per tutta la minoranza, manifestata da un atteggiamento supponente ed arrogante da parte del Sindaco e della maggioranza.

Un grave errore è stato quello di non aver accettato di indire un’ Assemblea pubblica, nel rispetto delle norme anti covid-19 ovviamente:

ad esempio usando tv e interventi dei cittadini magari con l’uso del telefono.

Ma non meno grave non aver votato a favore di una mozione che chiedeva di non dare il via ad una nuova speculazione edilizia ovvero ad una nuova Rapallizzazione!

Per quello che ci riguarda continueremo a chiedere con forza (se sarà possibile anche con una raccolta firme);

che ogni cittadino sia informato sul futuro della sua città e possa partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano, senza doverlo apprendere solo attraverso la stampa locale o a cose fatte!

Saremo sempre senza se e senza ma, pronti in difesa delle minoranze!