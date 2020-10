Rapallo: porto, l’analisi del Movimento 5 Stelle

Dal MoVimento 5 Stelle di Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo



Sempre nell’ottica di una costruttiva e leale collaborazione con l’Amministrazione il Movimento chiede, nell’interesse dei cittadini, chiarezza e trasparenza. Il porto Carlo Riva è per Rapallo l’azienda più importante che, oltre ad offrire un servizio, offre lavoro a molte famiglie della città considerando anche l’indotto quindi merita particolare attenzione e gli atti che la riguardano devono essere pubblici e trasparenti.

Fummo noi consiglieri di minoranza a chiedere subito a gran voce che questo argomento, fosse affrontato in Consiglio comunale. E sempre noi gruppo M5S chiedemmo che fosse data massima trasparenza ed informazione alla città su ogni decisione che l’amministrazione avesse assunto in merito. All’inizio siamo stati soddisfatti, con la prima Conferenza dei Capi Gruppo dove ci è stato illustrato e si è dibattuto sul progetto di ricostruzione della diga foranea, ma in seguito la comunicazione è stata scarsa, noi le notizie le apprendevamo sui giornali, ed abbiamo dovuto sollecitare puntualmente l’amministrazione per ottenere informazioni.

Ripercorriamo la storia di questa triste vicenda. Il 28 e 29 ottobre 2018 l’infausta mareggiata. Partiva poi lentamente il recupero delleimbarcazioni. Malgrado le promesse del Sindaco, che non aveva in merito nessuna competenza, in campagna elettorale prometteva che entro Pasqua la situazione sarebbe stata normalizzata. La Società Carlo Riva responsabile dell’esecuzione dei lavori, secondo gli inquirenti, ha assegnato l’incarico ad una ditta il cui referente è risultato essere un noto camorrista che ha proceduto al recupero in modo “avventuroso”, una persona ha perso la vita, ed ha seguito procedure illegali per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

I vertici della Carlo Riva sono sotto indagine per questi fatti che purtroppo hanno gettato sulla Città una luce sinistra. Tutto questo, in barba alle promesse di trasparenza, lo abbiamo appreso dai giornali. Nell’estate del 2019 la Carlo Riva aveva rimesso parzialmente in funzione il porto. Ma l’intervento della Capitaneria ed una successiva ordinanza del Comune ne imposero, per ragioni di sicurezza, la chiusura. Poi uno studio redatto dall’ufficio tecnico del Comune, che ha dimostrato che in estate non si sono mai avute forti mareggiate, ha consentito la riapertura solo del molo Langano. Questa limitazione è stata applicata per due stagioni estive. Comunque a Settembre le imbarcazioni dovevano obbligatoriamente lasciare lo scalo.

Il 12 settembre 2019, circa dopo un’anno, in consiglio Comunale si parlò del porto Carlo Riva. Ricordiamo che la concessionaria Carlo Riva, pena la decadenza della concessione ha l’obbligo di procedere al ripristino del porto (ex art. 42 del Cod. Nav.). In forza di questa norma abbiamo chiesto da subito, inascoltati, che il Comune imponesse una data ragionevole per l’inizio dei lavori, pena la revoca della concessione. Solo con notevole ritardo il Comune ha provveduto, facendo perdere alla Città un altro anno.

Venerdì 17 gennaio 2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi sul “Piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale di Rapallo” che prevede un potenziamento della massicciata con tetrapodi e massi ed un nuovo muro monolitico alto fino a 7 metri. A questo punto per la sua realizzazione deve essere siglato in primis il nuovo atto suppletivo di concessione demaniale marittima, che prevede da parte del concessionario la prestazione delle garanzie necessarie per il compimento e completamento dell’opera.Garanzie che la Società Carlo Riva non era in grado di fornire da sola per cui ha dovuto rivolgersi ad una Società terza la Bizzi & Partners spa, che presterà tutte le necessarie capacità tecniche, organizzative, economiche finanziarie e che entrerà quindi come socio di maggioranza.

La Società Bizzi & Partners spa non avrà compiti operativi ma di garanzia. Gli sarà riservata l’opportunità di subentrare totalmente nella Concessione Demaniale Marittima qualora la Carlo Riva non riuscisse ad onorare i propri impegni. L’attuale gestione tecnico operativa sarà mantenuta, esclusi i soggetti da allontanare. Tutti i posti di lavoro sarannomantenuti e garantiti, anzi possibilmente incrementati, questo è importantissimo.

Sappiamo che verseranno la polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti ed il cronoprogramma sarà quello approvato in conferenza dei servizi. Non è nota però la data entro la quale devono cominciare i lavori, viene forse indicata nell’atto suppletivo di concessione? E’ importante che non si perda altro tempo.Nel piano degli ormeggi, come previsto per legge, deve essere riservata per le imbarcazioniin transito una quota % della capienza dei posti barca.

E’ fondamentale che vengano individuati all’interno del perimetro della concessione del porto Carlo Riva e non nel porto pubblico, sul molo Duca degli Abruzzi, sottraendo spazio alle associazioni cittadine. E’ un onere che, per contropartita degli spazi che gli vengo dati in concessione, spetta al concessionario. Non è corretto che vengano individuati fuori dalla concessione come fatto finora. Ora che le regole sono cambiate ed il Potere dell’autorità concedente sono stateassegnate al Comune che ha quindi il dovere di esercitarle correttamente.

Un’ultima considerazione. Legata all’argomento porto. Si è parlato di progetti collegati a quello della riapertura dello scalo, il Sindaco ha parlato della realizzazione di un’autorimessa interrata in via IV Novembre e di un’eli-soccorso. Ma tali interventi non rientrano nel progetto del porto, bisogna fare attenzione. Il porto Carlo Riva è un bel porto turistico ai piedi del promontorio di Portofino, ha sempre vissuto e si è sempre mantenuto con i proventi propri.

Se l’imprenditore Bizzi ha progetti su altre parti della Città lo dichiari. Questa eventuale nuova partita deve essere giocata in modo rigorosamente separata da quella che riguarda il Porto Carlo Riva.Per la rimessa in funzione dello scalo sono sufficienti le opere interne alla concessione, oggetto del progetto approvato in conferenza dei servizi, e devono avere il fine di ottenerneal più presto l’agibilità. Quindi abbiamo chiesto in Consiglio chiarimenti urgenti alla Amministrazionerelativamente allo scalo portuale: quali sono i tempi previsti di inizio lavori, quali quelli di ultimazione e l’indicazione della data di riapertura. Ma non abbiamo avuto in risposta datecerte ma solo assicurazioni di massima celerità. 20/10/2020