Rapallo: “Consiglio comunale, solo propaganda”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo



Come previsto, il Consiglio Comunale nella seduta “monotematica” o quasi, dedicata al porto di Rapallo, si è conclusa come un operazione di propaganda.

Senza alcun progetto da valutare, senza nessun documento, senza date e senza importi.

Forse coloro che ci amministrano non hanno ben chiaro che stanno trattando di un bene pubblico, cioè di tutti i cittadini e non possono trattare la vicenda come un “affaire” privato.

Le uniche cose da votare, cioè gli ordini del giorno presentati dal consigliere Mele, hanno avuto esito negativo. In sostanza l’amministrazione parla di condivisione, e nei fatti respinge coloro che propongono la partecipazione dei cittadini attraverso una pubblica assemblea, votando di fatto si ad una nuova rapallizzazione.

Il grande consenso elettorale di questa amministrazione che ha spinto i cittadini a sperare in una città diversa, deve continuare ad essere alimentato e per farlo c’è bisogno di nuovi sogni, ed eccoli sul piatto: il grande imprenditore che trasforma il fronte mare nel paese dei balocchi.

Dalla poesia poi si passa alla prosa, quella che vede ancora la piazza del polpo devastata.

Sul porto è lampante come non si capisca nulla nemmeno dopo la seduta di ieri. Se il Sindaco sostiene che si sia parlato fino ad oggi con la controparte solo di ricostruzione della diga da 7 metri e 30 milioni di costo (smentendo gli articoli di giornale) ci pensa un intervento di un consigliere di maggioranza a fugare ogni dubbio auspicando “una palestra sopra la terrazza panoramica”.

Eliporto, parcheggi sotterranei sono per ora solo “visioni” della Rapallo “da bere” prossima ventura.

Ricordiamo inoltre che quando si declama la possibilità di sparare i botti da un pontile del porto, oltre a ricordare giustamente che non è mai stato rispettato il contratto di concessione trasferendo all’esterno i posti barca destinati al transito pubblico occorrerebbe, a nostro modesto parere, introdurre la possibilità di avere un intero molo dedicato al trasferimento dei gavitelli da San Michele liberando lo spazio acque dell’antico borgo per destinarlo alla sola balneazione, come prescritto dalle leggi di tutela, come Paraggi, come promesso dal 1974.

Comitato Difendi Rapallo difendirapallo@libero.it