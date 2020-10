Ne: aumentano i contagi, il Comune annulla la corsa dei ‘carretti’

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Tenuto conto dell’aumento del numero di persone positive sul territorio comunale di Ne ( ad oggi siamo a 12 persone positive a cui si aggiungono 3 quarantene preventive, di cui una rientrante dall’estero) e delle ulteriori restrizioni in merito alla diffusione epidemiologica da Covid-19 contenute nel DPCM del 18 Ottobre 2020, l’Amministrazione Comunale di Ne e la Pro Loco Val Graveglia hanno deciso, di comune accordo, di annullare il Primo Gran premio della Val Graveglia che avrebbe dovuto far sfrecciare i “carretti” per le discese dell’alta valle, il 24 e il 25 Ottobre. La locale Pro Loco ci tiene comunque a ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto e collaborato alla realizzazione di questo progetto, precisando che l’evento è solo rimandato “a tempi migliori” e che comunque i ristoratori che hanno aderito all’iniziativa (Agriturismo Chiara, Agripizzeria Dai Barbin, Agriturismo I due Somari, Ristorante La Teleferica, Trattoria Paganini, Agriturismo U Grumallu, Agriturismo Villa Rosa), manterranno invariata la loro speciale proposta culinaria, per invitare, tutti quelli che lo vorranno, a trascorrere un week-end all’aria buona e a godersi la bellezza della nostra Valle dipinta con i colori dell’autunno.