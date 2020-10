Dopo Recco in cui è stato annunciato anche ufficialmente l’annullamento della festa annuale che si svolgeva in occasione di Halloween, anche altri Comuni hanno intenzione di bloccare ogni iniziativa per evitare che i bambini girino nei negozi o per i condomini a chiedere dolcetti; ciò per limitare il rischio contagio. A Chiavari il sindaco Marco Di Capua firmerà un’ordinanza in tal senso.

