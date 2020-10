Chiavari: ci sono tre positivi, si ferma la Società Economica

Dall’ufficio stampa della Società Economica riceviamo e pubblichiamo

E’ appena stata disposta dall’Ufficio di Presidenza della Società Economica la chiusura della stessa sino al prossimo 30 ottobre compreso. Il provvedimento è stato preso a seguito dei controlli sanitari che sono stati eseguiti, su personale e membri dell’UDP e che hanno evidenziato la positività al Covid-19 da parte di tre soggetti. Sino alla data indicata, dunque, resteranno chiusi gli uffici, la biblioteca e tutti gli altri spazi della S.E.C. aperti al pubblico.

Rinviati sine die, come previsto dall’ultimo DPCM, anche gli eventi pubblici e gli appuntamenti già a calendario sino al 13 novembre, tra i quali la cerimonia di assegnazione del Premio Turio Copello, che avrebbe dovuto svolgersi sabato 7 novembre.

Sabato 31 ottobre si terrà invece l’Assemblea annuale dei Soci, naturalmente non in presenza ma in modalità on line, sulla piattaforma Zoom mentre è rimandata in data da destinarsi l’elezione dei Probiviri.