Camogli: “Teatro Sociale, una strana svolta”

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Teatro Sociale, una svolta strana

Il Sindaco Olivari organizza per giovedì 22 ottobre una riunione a porte chiuse fra lui, il Sindaco di Recco, gli Ex Sindaci di Camogli e Recco e gli Ex Presidenti della Fondazione Teatro: tutte persone che hanno avuto a che fare con le sovvenzioni date al Teatro di Camogli.

Non convocati invece i Direttori artistici e l’attuale Presidente della Fondazione Teatro, che dovrebbe ancora essere in carica, in riunione dove si vuole parlare di progetti futuri?

Strano vero?

Avevo chiesto all’Amministrazione di fare un Consiglio Comunale per avere chiarezza sul presente del Teatro e per trovare le soluzioni politiche per farlo rivivere,

invece…

il Sindaco Olivari organizza questo incontro in una stanza chiusa del Palazzo della Politica, lasciando virtualmente fuori i cittadini, invitando persone che oggi, a parte l’attuale Sindaco di Recco, non hanno più il ruolo politico o istituzionale per farsi carico di programmi, azioni ed investimenti futuri.

Strano vero?

Il Sindaco non potrà neanche discutere con i suoi ospiti in merito ai bilanci ufficiali del Teatro perché non li ha ancora in mano, dato che, come ci ha scritto l’Amministrazione, saranno prodotti non prima di fine ottobre a seguito di revisione contabile, (allora erano solo fondamentali per non fare il Consiglio Comunale??? )

Strano vero?

Appreso tutto questo, sorge spontanea una domanda: si parlerà di futuro del Teatro oppure del passato?

Ovviamente, per educazione istituzionale, le persone invitate dal Sindaco Olivari probabilmente presenzieranno alla riunione ed entreranno in quella stanza, la speranza è che ne escano da uomini.