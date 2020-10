Avegno: “A proposito della sala polivalente…”

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, Gruppo Consiliare Attiva Avegno, riceviamo e pubblichiamo

In riferimento all’articolo apparso oggi sulla vostra testata giornalistica circa la possibile destinazione del locale al piano terra dell’edificio ex ekom/P4 ad Avegno, al fine di integrare quanto riportato occorre chiarire ai lettori alcune importanti informazioni:

l’immobile con destinazione “sala polivalente” è stato realizzato a parziale scomputo degli oneri che la sogegross avrebbe dovuto versare per l’intervento di sostituzione edilizia del supermercato ed in base alla convenzione sottoscritta in data 07/06/2017 il locale doveva essere consegnato entro e non oltre il 07/12/2018 al Comune di Avegno.

Dopo un ritardo di circa due anni dalla data prevista è emerso nell’ultimo consiglio comunale che la formale consegna avverrà (in quanto ancora NON avvenuta) nello stato in cui oggi l’immobile si trova ovvero privo di impianti, pavimenti e finiture, quindi l’amministrazione per utilizzare i locali dovrà trovare le risorse per ultimare i lavori, risorse che non risultano stanziate nel bilancio dei prossimi tre anni, recentemente approvato.

A questo punto, se non si troveranno finanziamenti esterni, considerato che le maggiori entrate dell’ente dovranno essere utilizzate per il ripiano del disavanzo accumulato pari a 181.000 euro , la sala polivalente potrà essere consegnata ai cittadini per gli usi culturali, sociali ed istituzionali, certamente non prima nel 2022.