Teatro: la sfida di recitare con 15 spettatori in sala

Dall’ufficio stampa del Festival dell’Eccellenza al Femminile riceviamo e pubblichiamo

In scena, dal 19 al 23 ottobre al Museo dell’Attore di Genova, ci saranno protagoniste come Sara Bertelà, Viola Graziosi, Duska Bisconti e Gaia Aprea, insieme a ospiti di prestigio nazionale e internazionale: in platea 15 spettatori contingentati, con overbooking quotidiano.

“Questa è la realtà per chi oggi fa spettacolo e eventi dal vivo senza strutture proprie e finanziamenti istituzionali.” – dichiara Consuelo Barilari –”E’ una sfida che abbiamo accettato, proprio per dimostrare che, grazie all’adesione di donne, artisti, artiste, giornalisti e critici, ospiti illustri dall’Italia e dall’estero, si può fare équipe, rivendicare l’importanza di essere fisicamente insieme, e da un piccolo palco lanciare in diretta streaming un appello alla mobilitazione. In questo momento di crisi, il nostro festival vuole essere una nuova finestra per la rete in movimento di tutti gli operatori del teatro. È questo l’obiettivo che vogliamo onorare con l’impegno per i Premi Ipazia alla Nuova Drammaturgia e alle Performing Arts, con il livello degli artisti presenti e con la condivisione della nostra mission da parte degli ospiti di spessore mondiale coinvolti in questa edizione, da Zehra Dogan a Ilaria Capua e Carmen Lasorella.”

Ogni evento al Museo del Teatro sarà seguito da un appello in questo senso a cui partecipano – insieme al Presidente Eugenio Pallestrini, a Consuelo Barilari e allo staff del Festival – tutti gli artisti e gli ospiti presenti: le attrici Sara Bertelà, Elisabetta Mazullo, Viola Graziosi, Duska Bisconti e Gaia Aprea, la poetessa siriana Maram Al Masri (in collegamento da Parigi), Graziano Piazza, le giornaliste Silvana Zanovello e Silvia Neonato, la grecista Caterina Barone e l’americanista Massimo Bacigalupo.

