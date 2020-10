Sestri: rio Battana, concluso lo svuotamento delle vasche

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Si concludono oggi i lavori di svuotamento delle vasche di sedimentazione del rio Battana e di pulizia delle canalette di via Pontino.

I lavori perrò non si fermano: nei prossimi giorni verrà effettuato un rilievo del tratto a valle di via Pontino per verificare il corretto scorrimento delle acque, verrà aperto di un pozzetto di ispezione nel campo Sivori per verificare le condizioni del tratto di tubazione che passa sotto il campo da calcio e recepisce buona parte delle acque di autostrada, via Parma, via Fattoria Pallavicini…, verranno effettuate alcune verifiche sulla strada di Santa Vittoria e si terrà un incontro con autostrade e SALT per verificare le varie responsabilità per gli allagamenti dell’area intorno a rio Battana.