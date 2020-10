‘Santa’: scoperte tubazioni in amianto, arriva una ditta specializzata

Materiale molto diffuso nei decenni che hanno preceduto la consapevolezza dei rischi per la salute, l’amianto è uno dei problemi coi quali si devono confrontare imprese edili impegnate nella ristrutturazione di immobili risalenti al secolo scorso.

Proprio nei giorni scorsi si è registrato un nuovo caso di ritrovamento di tubazioni contenenti amianto in Via Dogali, nei pressi dell’eco-centro comunale.

Impossibile smaltirli in proprio. Per procedere alla rimozione e al trasferimento di manufatti in cemento amianto è necessario infatti ricorrere a ditte specializzate, iscritte a un albo nazionale di gestori ambientali con categoria 10.

L’amministrazione ha quindi contattato l’EcoGea di Genova, incaricandola di risolvere il problema per una spesa complessiva di 610 €.