‘Santa’: Premio Franco Delpino, ieri la premiazione

Dallo staff della Tigulliana riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta ieri mattina a Villa Durazzo la “premiazione virtuale” (senza pubblico) della prima parte della 43ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2020.

Trasmesso dal Salone degli Stucchi della prestigiosa dimora, il video sta spopolando su Facebook, anche in considerazione del fatto che quest’anno sono pervenute da tutta Italia ben 918 adesioni.

Alla cerimonia, oltre al direttore del Premio Marco Delpino, sono intervenuti (a nome della “Tigulliana”) la prof.ssa Raffaella Saponaro Monti-Bragadin e il prof. Osvaldo Favale.

Il Premio alla carriera è stato assegnato alla scrittrice e poetessa Anna Maria Zenobi di Alba Adriatica (Teramo), mentre per la silloge inedita il primo premio è andato al chiavarese Francesco Brunetti di Chiavari che, oltre alla targa, avrà diritto alla pubblicazione del libro premiato. Per il libro edito di letteratura per l’infanzia il massimo riconoscimento è stato attribuito a Cinzia Riccobene di Genova, per la Sezione “Gente di Liguria” a Lucia Parodi di Sori, per “Storie d’Italia” ad Alessandro Zizolfi di Catania, il riconoscimento per l’ambiente alla genovese Enrica Zinno, mentre per la sezione artistica ha vinto il rapallese Vinicio Scotti.

La seconda parte della competizione letterarie – con le sezioni dedicate alla poesia, alla poesia edita, alla narrativa edita e alla sezione tematica “Vivere il mare” – si svolgerà domenica 15 novembre, sempre a Villa Durazzo.

Ecco alcune foto dell’evento svoltosi ieri nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo. Il Premio ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di S. Margherita Ligure.