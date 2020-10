‘Santa’: a Spazio Aperto ripartono gli incontri, ma in streaming

Dall’Associazione Culturale Spazio Aperto di via dell’Arco di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Eravamo pronti a ripartire, in presenza, rispettando i protocolli sanitari. E invece la situazione attuale ha spinto a una maggior prudenza di tutti, Istituzioni e Cittadini.

Per questo l’Associazione Spazio Aperto di via dell’Arco comunica che sabato 24 ottobre 2020 riprenderà il ciclo di conferenze interrotte a febbraio 2020; ma il primo appuntamento sarà senza pubblico in sala. Grazie alle nuove tecnologie trasmetteremo l’incontro in diretta streaming sul nostro canale YouTube.

La conferenza “La Sicilia e i Normanni, storia di un legame indissolubile” a cura di Franco Torre avrà inizio alle 16:30 e potrà essere seguita a questo link