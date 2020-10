E’ il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, a chiarire che i mercati settimanali e tanto meno quelli comunali e di quartiere debbano chiudere. Ieri sera il premier Conte non era stato chiaro e annunciando lo stop alle sagre e alle fiere aveva specificato che il via libera era solo per quelle internazionali. I mercati continueranno quindi a vivere. Per altro gli ambulanti hanno pagato un prezzo già alto durante il primo lockdown.

Nella foto il mercato settimanale di Recco questa mattina