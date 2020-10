Recco: in pensione la mitica vigilessa Carla Capurro

Aveva iniziato a lavorare in Comune ad Avegno, all’ufficio tributi, poi si era trasferita a Recco nel corpo della Polizia urbana nel 1996. Carla Capurro, volto noto e tranquillizzante, ha effettuato sabato scorso l’ultima giornata di servizio, il 13 dicembre andrà in pensione. Persona stimata, continuerà ad operare con il consueto dinamismo nel campo del volontariato e potrà fare la giovane nonna a tempo pieno. A lei il grazie e i migliori auspici del comandante Mirko Mussi e di tutti i colleghi del comando recchese..

Con lei lasciano la polizia urbana un collega che si trasferirà in altro comune ed una vigilessa che grazie alla mobilità presterà servizio all’Agenzia del Demanio. A supplire i tre colleghi, arriveranno, come abbiamo reso noto nei giorni scorsi, tre agenti piazzatisi in una graduatoria del Comune di Ronco Scrivia.

Nella foto Carla Capurro con alcuni colleghi