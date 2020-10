Recco: Halloween al tempo del covid, nessuna iniziativa

Come sarà la festa di Halloween al tempo del covid? Proviamo a scherzarci su. Streghe e pipistrelli si muoveranno con maggior agio nell’atmosfera oppressa dal timore del contagio? O l’incubo coronavirus frenerà la voglia di agghindarsi in stile horror e andare per negozi o condominii a chiedere caramelle e cioccolatini? In ogni caso la richiesta sarebbe: “Dolcetto o ti infetto?”.

A Recco, una delle cittadine in cui Ascom, Civ e Pro Loco festeggiavano Halloween, si è deciso di soprassedere per evitare assembramenti di bimbi davanti ai negozi o ad eventuali postazioni allestite in centro.