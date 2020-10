RASSEGNA STAMPA. Nuovo decreto, schiaffo agli ambulanti

Oggi, lunedì 19 ottobre, auguri a Laura. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: processione (cerimonia liturgica in cui un gruppo di ecclesiastici e fedeli procede in fila, a passo misurato, per via o all’interno di una chiesa; corteo sacro; per estensione una fila numerosa di persoine che si muove verso lo stesso luogo). Proverbi: “Ogni testa un’idea”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Il nuovo decreto Conte: doppio schiaffo agli ambulanti con la chiusura dei mercati e nessun eco sui media per questo provvedimento. Covid: “Morta rapallese di 80 anni”; “Positivo il sindaco di Portofino”; “Sestri riattiva la rete soiciale, riparte la spesa a domicilio”; “Calvarese niene quarantena dopo il calciatore ammalato”.

Chiavari: “Lavoro, il 2021 sarà peggio del 2020”. Chiavari: Palazetto delllo Sport a caccia di fondi. Chiavari: nuovo asfalto a Ri Alto. Chiavari: addio a Ernesto Domenicale.

Rapallo: 25 dipendenti della Tomasoni trasferiti a Milano. Rapallo, il porto stasera in Consiglio comunale. Rapallo: si è spento l’ambientalisita Franco Martinasco. Rapallo: don Luca Sardella va a Ne per poter proseguire gli studi a Roma e l’insegnamento a Genova.