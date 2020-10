Rapallo: targa a Colombo, ripristinata da Fratelli d’Italia

Da Gianni Arena, Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo ha proposto ufficialmente al Comune di Rapallo di ripristinare, interamente a sue spese, la targa marmorea posta ai piedi della statua di Cristoforo Colombo sulla Rotonda Marconi della passeggiata.

“La targa,deposta nel 2014, necessita di una pulizia del marmo e del ripristino delle scritte ormai illeggibili e, con il consenso dell’Amministrazione Comunale, ci vorremmo far carico di ridare decoro a questa targa dall’alto valore simbolico, per testimoniare l’orgoglio nazionale per questo grande navigatore ligure.” – dice il Presidente del Circolo Gianni Arena.

“Ricordiamo che la targa è stata posata nel centenario della costruzione della statua di Colombo,realizzata nel 1914 per iniziativa degli emigranti rapallesi nel Sud America. Con questo restyling vorremmo sia ricordare un grande Italiano che con la sua impresa ha reso grande l’Italia, e onorare i nostri concittadini emigrati oltre oceano che vollero fortemente questa statua.”

“Tale richiesta, che auspichiamo verrà accoltadal Sindaco Carlo Bagnasco, rientra tra le iniziative del nostro Circolo, sempre presente e attivo sul territorio.” Conclude Gianni Arena.