In riferimento al Consiglio Comunale convocato per le 21 di oggi, lunedì19 ottobre 2020, si comunica che, a fronte del i DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18\10\2020, la seduta si svolgerà in videoconferenza. I lavori consiliari verranno regolarmente trasmessi in diretta dall’emittente STV (canale 71).