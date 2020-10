Nel suo intervento in Consiglio comunale, il sindaco Carlo Bagnasco ha detto che nella convenzione con il porto Carlo Riva, è inserito l’accordo per cui lo scalo, durante le Feste di Luglio, sia libero dalle imbarcazioni, affinché i Sestieri posano sparare i loro fuochi artificiali dallo stesso scalo. Ciò comporterebbe per il Comune un risparmio di 100.000 euro annuo per il noleggio delle chiatte da cui, oggi, si sparano i fuochi.