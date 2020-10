Portofino: se il covid bussa alla porta del primo cittadino

Il sindaco Matteo Viacava sottolineava spesso con piacere il fatto che a Portofino non si fossero verificati casi di coronavirus. Fino a un mesetto fa quando, a risultare positivo, fu un ospite. Venerdì Viacava ha accusato i primi sintomi e si attivato, i dubbi sono stati confermati. E ieri mattina il pettegolezzo ha iniziato a circolare; sia per gli appuntamenti saltati; sia per le misure di sicurezza prese con chi aveva avuto contattati col sindaco; sia perché Viacava è un libro aperto. Forse sperava nel rispetto della privacy. Non tanto per lui che si racconta sempre senza veli, ma per la pubblicità negativa che il pettegolezzo poteva arrecare al Borgo.

Oggi tuttavia il contagio è stato raccontato con grande rilievo dal Secolo. Matteo Viacava è a casa, si cura. E’ giovane e forte e certamente guarirà in breve tempo e tornerà ad occuparsi a tempo pieno del futuro di Portofino.