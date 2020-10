Pallanuoto M/ Champions League: sorteggiato il girone della Pro Recco

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo 1913 riceviamo e pubblichiamo

Olympiacos (Grecia), Jug Dubrovnik (Croazia), Spandau Berlino (Germania), Marsiglia (Francia): sono queste le squadre sorteggiate insieme alla Pro Recco nel girone A di Champions League. La sesta formazione che completerà il gruppo uscirà dalle qualificazioni in programma a novembre a Siracusa.La competizione, che prevede gare di andata e ritorno per un totale di dieci, sarà disputata in tre concentramenti programmati lungo la stagione: l’esordio, a Ostia, avverrà dal 14 al 17 dicembre.

Si qualificano alla Final Eight di Hannover (3-5 giugno) le prime quattro classificate.

Ecco le prime tre giornate sorteggiate questa mattina:

Day 1: Pro Recco vs Marsiglia.

Day 2: Qualifier A vs Pro Recco.

Day 3: Pro Recco vs Spandau Berlino