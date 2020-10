Lettere: “Quale il futuro economico di ‘Santa’?”

A firma Armando Gaglioni riceviamo e pubblichiamo

Quale futuro per Santa?

Non è uno spot elettorale, tantomeno un titolo da giornali, è un semplice riflessione finalizzata ad una breve anslisi sulla situazione attuale. Il Covid e con esso tutto ciò che ne consegue sta portando grande ansia nel mondo cittadino e, al netto delle ormai consuete diatribe sui social, ci si trova a studiare il futuro della cittadina ligure.

Nonostante l’estate abbia potuto portare un pizzico di respiro nell’animo dei sammargheritesi, il ritorno dell’inverno e la c.d. “stagione morta” stanno incombendo, motivo per cui è ormai prassi ricominciare le classiche discussioni sui social.

Un tema assai dibattuto riguarda i numerosi locali sfitti abbandonati da anni. L’equazione è molto semplice: fondi vuoti, attività che scompaiono, vie che decadono e progressiva chiusura generale di molte aree della città. Il fatto che S.Siro sia a tutti gli effetti un quartiere dimenticato è dovuto al costante declino di tutta la città, dilaniata dal “caro affitti” e dalla crisi economica. La soluzione, efficace nel breve periodo, sarebbe quella di incentivare che tiene i locali aperti tutto l’anno e, allo stesso tempo, sostenere chi decide di ridurre il canone. Infatti tali agevolazioni permetterebbero da un lato maggiori introiti nelle casse dei locatori, dall’altro lato garantirebbero più sviluppo delle attività locali (e anvhe più aperture). Tuttavia, come spesso accade, le buone idee rimangono intatte e vengono accantonate a favore delle scelte scellerato che la politica compie.

Ipotizzando un quesito: se un neo-investitore, detentore di una discreta somma a disposizione, decidesse di investire nel nostro paese (dando spazio a vari tipi di attività), quale tipo di cittadina si troverebbe di fronte? Riflettendoci, esaminando le indicazioni di cui dopra, non sembrano follie.