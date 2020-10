Lettere: “Diga Perfigli, in commissione ma senza risultati”

Da Federico Cardelli riceviamo e pubblichiamo

Claudio Muzio sempre sul pezzo. L’approvazione degli espropri a due giorni dalle elezioni ha riacceso troppi riflettori sulla pratica “diga Perfigli”: urge insabbiarla.

E quando si deve insabbiare una pratica, la si porta in commissione.

L’errore in cui il “popolo bue” regolarmente cade è credere che la commissione consiliare funzioni un po’ come un tribunale:

esamina la pratica e poi decide qualcosa.

E invece, la commissione può anche decidere di non decidere niente. E naturalmente in tal caso non diffonde la notizia.

Così il “popolo bue”, che nell’inconscio ha bisogno di smetter di pensare a una faccenda che genera ansia e frustrazione, si pone psicologicamente in attesa per un tempo indefinito, quanto basta per dimenticarsi della cosa.

Quando (e se) dopo alcuni mesi qualcuno si accorgerà della fregatura sarà troppo tardi, perché nell’uditorio la questione sarà già stata ampiamente sostituita da nuove preoccupazioni – che, almeno al “popolo bue”, non mancano mai.

Perché tanta diffidenza? Perché la diga Perfigli in commissione ambiente c’è già passata quattro anni fa.

Alle “audizioni” ero stato invitato anch’io. Ti trovi ad un’enorme tavola rotonda con tutti questi personaggi incravattati, in una sala riunioni scenografica con vista su piazza De Ferrari, parli al microfono, registrano tutto, e te ne vai soddisfatto perché ti hanno ascoltato.

Senonché dopo qualche settimana telefoni a Claudio Muzio (sì, lo stesso Claudio Muzio) e gli chiedi <<allora, s’è conclusa la commissione?>> <<Sì>>. <<E cos’ha deciso?>> <<Niente!>>