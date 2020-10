Covid: ospedali, si lavora per un turn over più veloce dei pazienti

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Incontro proficuo e collaborativo oggi pomeriggio tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i componenti dell’esecutivo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Genova.

Al centro del colloquio, l’emergenza Covid-19 e in particolare l’attuazione di una filiera di sensibilizzazione nei confronti di operatori e cittadini in merito all’accordo raggiunto la scorsa settimana tra Regione e la medicina territoriale, con particolare riferimento all’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici.

In secondo luogo si è parlato del potenziamento delle misure già in atto per poter alleggerire la pressione ospedaliera, soprattutto in relazione alla media intensità di cura, attraverso l’individuazione di ulteriori strutture dedicate sul territorio ove il cittadino possa proseguire il trattamento una volta superata la fase acuta: l’obiettivo è assicurare un efficace turn over nei posti letto ospedalieri Covid dedicati, che verranno progressivamente potenziati.

L’Ordine si farà carico di stilare procedure rivolte a tutti gli iscritti per uniformare i comportamenti dei sanitari, compatibilmente con la complessità della malattia, monitorando attentamente l’appropriatezza degli accessi ai Pronto soccorso.

L’Ordine dei Medici ha sottolineato anche l’importanza di continuare a garantire sia l’accesso alle cure per i malati cronici sia le attività di prevenzione.