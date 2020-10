Chiavari: oggi altri 15 positivi, il totale sale a 61

Dal profilo facebook del Sindaco Marco Di Capua

Vi aggiorno in trasparenza sull’andamento dei contagi da COVID-19 su Chiavari. Rispetto a venerdì abbiamo avuto 2 guarigioni e ben 15 nuove persone malate. Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 48 di venerdì a 61 di oggi. Le persone in sorveglianza attiva salgono da 55 a 75, 10 per rientro dall’estero e 65 per contatti con persone positive. Non cadere in un nuovo lockdown dipende da tutti noi, ognuno deve fare la propria parte.