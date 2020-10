Camogli: Teatro Sociale, giovedì una riunione

Il sindaco di Camogli Francesco Olivari ha convocato una riunione sul Teatro Sociale per giovedì alle 17 in Comune. Sarebbero stati convocati: gli ex sindaci di Camogli Giuseppe Maggioni e Italo Mannucci; il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e gli ex Dario Capurro e Gianluca Buccilli. Invitati anche gli ex presidenti della Fondazione Teatro Sociale Silvio Ferrari e Farida Simonetti. A quanto pare, ma non ne abbiamo conferma, non l’attuale presidente Serena Bertolucci, che stando alle voci avrebbe intenzione di confermare le dimissioni in quanto non sarebbero state mantenute le promesse fattele al momento di assumere l’incarico.

Tra i nodi da sciogliere lo stato di ente pubblico o privato (come appare chiaro) della Fondazione. Si cercherebbe anche di capire se i creditori hanno i titoli per esigere quanto chiedono.