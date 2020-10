Camogli: “Teatro, attesa per la perizia sul bilancio”

Da Claudio Giovanni Pompei, consigliere comunale e capogruppo Lista Camogli nel Cuore, riceviamo e pubblichiamo

Teatro Sociale

Ci viene scritto che non è ancora possibile fissare una data per il Consiglio Comunale da me chiesto perché fino a fine ottobre l’Amministrazione non avrà a disposizione la perizia ancora in corso sui bilanci del Teatro.

A questo punto percorreremo altre strade istituzionali.

Voglio che il Teatro riapra e faccia spettacoli di successo (emergenza covid permettendo) quanto prima,

Voglio che la politica locale possa realmente sostenere la Fondazione del Teatro non solo con versamenti di soldi pubblici, ma con azioni mirate e criteri chiari,

Voglio che i milioni di euro dati da Regione Liguria per la ristrutturazione non siano stati spesi a vuoto, ma in una struttura che deve essere un valore aggiunto per il territorio.

Voglio che il lavoro di chi ha curato la ristrutturazione ed avviato la gestione del Teatro, persona dalla levatura culturale, professionale ed umana superiore alla media e l’impegno del gruppo che lo ha supportato, non vengano vanificati.

Vi aggiornerò sugli sviluppi.