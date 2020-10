Camogli: “Giardini Contemporanei” rinviata a primavera

Da Dimensione Riviera Promozioni, per “Giardini Contemporanei a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

Rinviata a primavera l’iniziativa “Giardini Contemporanei a Camogli”.

Ideazione e realizzazione di installazioni artistiche verdi, fiorite o “zen”

organizzata da Ascot Associazione Commercianti ed Operatori turistici e CIV Centro Storico Camogli, in sinergia con Comune di Camogli – Assessorato all’ambiente e lavori pubblici e Assessorato al Turismo –

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova

con il patrocinio Fondazione Italiana di Bioarchitettura® e antropizzazione sostenibile dell’ambiente, Camera di Commercio di Genova e Confcommercio Genova.

L’incertezza, causa l’andamento dei contagi da Covid-19, di come la pandemia potrà evolvere durante la stagione autunnale e la necessità di adottare tutte le possibili misure di contrasto per prevenire e contenere la diffusione del virus, ha imposto agli organizzatori una seria riflessione.

Constatata la difficoltà oggettiva di organizzare manifestazioni aperte al pubblico indistinto con il conseguente possibile annullamento creando, nel caso, problemi agli architetti chiamati alla realizzazione dei propri elaborati, si è ritenuto opportuno rimandare alla prossima primavera l’evento (già in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre p.v.) fermo rwstando che gli elaborati pervenuti rimangono iscritti per le prossime

scadenze.