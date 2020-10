Cade nella stiva, complesso soccorso in alto mare

Dalla Capitaneria di Porto di Genova riceviamo e pubblichiamo

Ieri alle ore 19:30 circa, questa sala operativa riceveva richiesta di assistenza medica da parte della m/n Christa, unità battente bandiera delle isole di Vanuatu, in navigazione a circa 13 miglia a sud di Genova, per un infortunio occorso ad un membro dell’equipaggio, tale I.S. di anni 36, di nazionalità turca, ingegnere di macchine, caduto durante delle lavorazioni a bordo in una stiva dall’altezza di circa 5 metri.

Il marittimo lamentava fratture alla gamba sinistra ed era impossibilitato a muoversi dal luogo dove era precipitato, particolarmente angusto. Si inviava per un rendez –vous con la nave in rapido avvicinamento alle coste italiane la dipendente motovedetta CP 2110, con quattro sanitari a bordo, coordinati dal 118 e appartenenti alla Croce Bianca di Genova, per effettuare le operazioni di primo soccorso. L’unità Sar, a circa 6,5 miglia sud di Genova incrociava la motonave Christa e – giunta sottobordo – provvedeva a sbarcare il personale sanitario, che –raggiunto il malcapitato –ne constatava le fratture e lo stato di ipotermia, dovuto al luogo molto freddo e con presenza di acqua, dove lo stesso giaceva assai dolorante. Dopo averlo stabilizzato su barella spinale, il personale sanitario provvedeva alle prime cure. Apparriva immediatamente complesso il recupero dell’infortunato: spazi angusti e un’unica scaletta molto ripida impedivano di issare la barrella in coperta.

Si provvedeva ad allertare, dunque, il Nemo 11-03, elicottero Sar della Guardia costiera della base aeromobili di Sarzana, per avviare il successivo recupero con verricello dell’infortunato. Il Nemo 11-03 dirigeva, dunque, sulla nave e riusciva a fare atterrare nella stiva – i cui portelloni erano stati nel frattempo aperti – un proprio soccorritore, che assicurava la barella spinale con l’infortunato al verricello del velivolo e faceva cosi’ salire a bordo dell’elicottero il malcapitato. Il Nemo 11-03, effettuato il salvataggio, si avviava alla volta dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove era atteso da un’autombulanza precedentemente allertata dal personale della sala operativa di questa Capitaneria.

Alle ore 23:00 l’infortunato veniva infine consegnato nelle mani dei medici per il ricovero presso l’ospedale civile di Villa Scassi. Il recupero del marittimo nelle condizioni sopra evidenziate è stato possibile solo grazie all’intervento dell’elicottero Sar della guardia costiera e all’eccellente collaborazione con il personale sanitario intervenuto.