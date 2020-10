Sestri: premio “O Leûdo”, la premiazione dei finalisti

Dall’Associazione “O Leûdo” riceviamo e pubblichiamo

Oggi, domenica 18 ottobre, nell’elegante e accogliente cornice della Sala Congressi dell’ Hotel Due Mari di Sestri Levante, si è svolta la premiazione dei finalisti del 30° Concorso nazionale di Poesia e Prosa, organizzato dall’Associazione Culturale “O Leûdo”. Nonostante il numero limitato dei presenti, a causa delle misure di contenimento covid-19, lafesta si è svolta, come sempre, in un clima sereno e amichevole; e non sono mancati momenti di forte emozione, particolarmente, durante la lettura della poesia dedicata al nostro indimenticato Amico e poeta Bruno Minardi.

Elenchiamo, di seguito, i premi e i riconoscimenti assegnati:

A) SEZIONE POESIA "DIALETTO LIGURE"

1) Appontamento co-o Leûdo (dedicâ a-o nonno Bruno Minardi) – Solari Andreina – Leivi (Ge)

2)A reçita de me moae – Oddone Giorgio -Genova

3) Aexia – Costantini Pietro – Genova

4) Comme e nuvie – Salvarezza Elsa –Genova

B) SEZIONE POESIA "ITALIANO"

1) Ad alta voce – Bordone Sabrina – Genova

2) Risveglio – Costantini Pietro–– Genova

3) Reminiscenze –Schiaffini Monica – – Casarza Ligure (Ge)

4) Pomeriggio di domenica – Rossi Andrea – Sestri Levante (Ge)

C) SEZIONE POESIA "GIOVANI"

1) Andrà tutto bene – Paltrinieri Beatrice –Lavagna

SEZIONE PROSA "DIALETTO LIGURE"

”Liguritudine – Solari Andreina – Leivi (Ge