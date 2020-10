Rugby/ A Recco gli Squali si affermano con gli Amatori

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo. Di Emy Forlani

Primo assaggio di partita oggi per gli Squali 2020/2021, al 98% liguri e con tanti giovani, che hanno affrontato al Carlo Androne l’Amatori Genova in tre tempi da venti minuti ciascuno.

È finita 4 mete a 2 per i padroni di casa, con marcature di Bertagnon, Monfrino e Mitri (doppietta).

Sam Davies, inglese, classe 2000, proveniente dal Chobham Rugby Club, è arrivato a Recco il 15 ottobre e subito è stato gettato nella mischia con la maglia numero 10 sulle spalle per il suo esordio in biancoceleste.

Formazione 1° tempo: Sbarbori, Dalla Valle, Maggi, Nese, Cavallo, Rosa, Barisone E., Monfrino, Cartoni, Tagliavini L., Bertagnon, Tagliavini J.D., Falchi, Gianrossi, Mitri.

2°tempo: Sbarbori, Noto, Maggi, Nese, Cavallo, Rosa, Canoppia, Matulli, Tagliavini L., Davies, Barbieri, Tagliavini J.D., Falchi, Salerno, Mitri.

3° tempo: Sbarbori, Dalla Valle, Maggi, Nese, Rosa, Barisone E., Matulli, Monfrino, Cartoni, Tagliavini L., Gianrossi, Tagliavini J.D., Falchi, Salerno, Bertagnon.

Non entrati, a causa di qualche acciacco: Avignone, Cinquemani, De Marchi, Romano L., Armijos.

Questo test, di fatto la prima partita giocata dalla Pro Recco Rugby da gennaio 2020, fa parte del cammino di avvicinamento al campionato di Serie A 2020/2021 il cui inizio, tra mille incertezze legate al Covid-19, è fissato per domenica 8 novembre, quando gli Squali saranno ospiti sul campo del CUS Torino.