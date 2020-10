Questa sera il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Genova per un incontro con i vertici regionali del partito e gli eletti in Regione, la Lega e con gli eletti del partito. Dopo il punto stampa alle 17.45 allo Starhotel President, è possibile che Matteo Salvini arrivi a Recco per dormire nell’abitazione di famiglia e incontrare gli amici recchesi.

Matteo Salvini a Recco con Franco Senarega