RASSEGNA STAMPA. Covid in crescita, più contagi e più ricoveri

Oggi, domenica 18 ottobre, auguri a Luca. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: rito (complesso di norme che regolano le cerimonie di un culto; conformità con una consuetudine prescritta o una prassi abituale). Proverbi: “Chi non sa tacer, non sa parlare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Allarme covid: “Crescono contagi e ricoveri”; “Sono 15 i positivi in casa di riposo a Camogli”; “A Rapallo 400 euro di multa a barista”; “Cinque nuove classi in quarantena”.

Lavagna: spaccia in centro, arrestato. Lavagna: in 100 alla biciclettata. Lavagna: diga Perfigli, la rabbia del Comitato. Chiavari: precipita la tassa di soggiorno. Chiavari: il catechismo al tempo del covid. Chiavari: 80-000 euro di danni nella sede di Pro Chiavari. Chiavari: tre nuovi itinerari per scoprire la città. Chiavari: Daniele premia Zehra

=====

Lorsica: saltata da giorni la linea Tim.