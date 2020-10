Rapallo: una macchia verde nel greto del San Pietro

Nonostante l’attenzione posta dall’amministrazione comunale di Rapallo alla pulizia dei corsi d’acqua, nel greto del torrente San Pietro all’altezza della chiesa, vi è un boschetto che in caso di “bombe d’acqua” potrebbe costituire un ostacolo al deflusso o, se spazzato via dalla corrente, finirebbe in mare.

L’amministrazione comunale aveva intenzione di procedere alla pulizia, ma l’organizzazione che si occupa del settore si è inceppata per l’assenza non prevista di alcune maestranze. Il canneto verrà quindi eliminato appena sarà possibile.