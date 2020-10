Rapallo: sconcerto per la morte di Franco Martinasco

E’ morto Franco Martinasco, personaggio notissimo e stimato a Rapallo. Ad annunciarne il decesso il figlio Fabio con un commovente post: “Grazie per avermi amato, cresciuto e per i valori che mi hai trasmesso! Sarei sempre il mio campione e sarai sempre nei nostri cuori! Un forte abbraccio dalle tue splendide nipotine Greta, Stella e Viola! Salutami tanto la Mamma Rosa! Ci mancherai! Ciao Papà!”.

Martinasco, ispettore di una grande azienda alimentare, abitava in via Libertà e si era sempre battuto contro l’inquinamento della strada. Era diventato presidente del Comitato di via Libertà che reclamava maggiore presenza di polizia urbana nella via e una riduzione del passaggio di veicoli. Era vconsiderato un paladino dei diritti della cittadinanza.

Franco Martinasco