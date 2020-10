Lettere/ “Covid: trasporti, si poteva fare di più e meglio”

da Claudio Toso riceviamo e pubblichiamo

Il mio unico rammarico nel vedere i dati quotidiani dell’innalzamento dei numeri di persone contagiate dal covid 19, consiste nel fatto che molti dei problemi che lo causano potevano essere meglio gestiti non solo a livello nazionale ma soprattutto locale.

Nei mesi precedenti io ho inoltrato decine di mail alla società Atp, ai vari enti: Regione Liguria città metropolitana Genova e ai vari comuni interessati del Levante per chiedere maggiori sforzi al fine di evitare assembramenti sui mezzi di trasporto e nessuno ha mai preso in considerazione di fare qualcosa in maniera seria e rapida, tanto che ad oggi sui mezzi ci sono solo pannelli luminosi che indicano i posti disponibili….. bella trovata!!! E chi resta a terra cosa dovrebbe fare e i ragazzi che devono raggiungere le scuole??? Tornare a casa??? Forse qualcosa in più si poteva fare……. buona domenica e grazie.