Lettere/ “Covid e calcio, immagini scandalose”

Da Concetta Mancusi riceviamo e pubblichiamo

Sono rimasta stupefatta a vedere in tv immagini di calciatori che dopo un’azione di gioco si abbracciano, ovviamente privi di mascherina. I calciatori per i loro fans sono figure ed esempi da imitare.

Mi chiedo se tali manifestazioni di giubilo siano multate in maniera salata; come mai i club le consentano; come può lo Stato che limita gli orari a bar e ristoranti permettere queste manifestazioni rituali e perché la Tv non le censuri.

Si fanno tante parole per chiedere di mantenere le misure di distanziamento e poi la tv, anche quella di stato, mostra spot che incitano ad ignorarle. Immagini scandalose quanto inutili.