Covid: ecco il nuovo giro di vite concordato da Conte

Conte ha detto che la situazione covid è critica e che occorre conciliare l’economia con la salute. Ecco una sintesi della nuove regole concordate con Regioni e opposizione. In settimana il confronto col parlamento.

Ristorazione, bar, pasticcerie

Apertura dalle 5 alle 24 con servizio ai tavoli

Altrimenti chiusura alle 18

Asporto fino alle 24

Tavoli con massimo sei persone

All’esterno dei locali, cartelli dovranno indicare la capienza massima

Nessun limite orario a ristoranti in aeroporti e autostrade

Sale scommesse: aperte fino alle 21

Piazze e strade: i sindaci potranno chiuderle dopo le 21 per particolari motivi, salvo accesso di chi vi abita o lavora

Scuola: in presenza. Possibile flessibilità nelle medie superiori con turni dalle 9 e anche pomeridiani. Per l’Università prevista flessibilità anche in base alla situazione pandemica locale

Sport. No alle gare dilettantistiche; sì se individuali. Sì allo sport professionistico

Fiere e mercati locali: vietati. Sì alle sole Fiere internazionali

Convegni e congressi: solo da remoto

Lavoro da casa: sì all’incremento.l

Palestre e piscine: una settimana di vita; poi chiusura se mancherà il rispetto dei protocolli