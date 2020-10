Avegno: “casa dell’acqua”, un successo inaspettato

In piazza Giuseppe Calì ad Avegno, è stata installata una “casa dell’acqua” da cui i cittadini possono acquistare acqua liscia o gasata, ad euro 0,5 al litro. Dice un consumatore: “Io abito a Uscio e tornando ogni giorno da Genova ne acquisto un litro gasata. Mi trovo benissimo e non sono il solo. A volte per servirsi occorre fare la coda”. L’assessore Hugo Santoro conferma: “Nei primi due mesi di servizio sono stati venduti 30.000 litri di gasata”. Pur calcolando che anche settembre è stato un mese molto caldo, si tratta sempre di ottimi numeri.