A Zoagli, lavori in via Merello da lunedì prossimo, 19 ottobre, fino al 15 dicembre con conseguente divieto di sosta e rimozione forzata. I lavori riguardano le stazioni di pompaggio della rete fognaria diretta a Chiavari e sono eseguiti dalla ditta Nicchiello spa con sede a Villa Literno (Ce) per conto di Iren.