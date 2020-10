‘Santa’: “Restituito dal mare”, mostra itinerante

Da Luca Franzi riceviamo e pubblichiamo

RDM – Restituito dal mare

Mostra itinerante

Dal 28 ottobre (o anche prima:)) a Santa Margherita Ligure con raccolta offerte a favore di “Il cuore di Santa non dimentica Mai (Stefania Mai)” e

“Insieme per Ghigo (Carola Gianni)”

Il mare prende, il mare rende

Quando prende è come se volesse ristabilire l’equilibrio fatto di spazio e dominio.

Quando rende lo fa in giornate ventose, fastidiose per molti, ma piene di energia.

I giorni a seguire sono quelli in cui inizia la ricerca dei pezzi da lavorare.

Poi inizia la lavorazione senza alterare la loro essenza.

È più un’esaltazione della forma che solo il legno in mare acquisisce.

Una forma che si deve osservare, ma anche toccare ed annusare.

Ogni pezzo utilizzato per la realizzazione delle 27 opere di questa mostra è stato restituito dal mare sulle spiagge tra San Michele e Niasca, dopo la mareggiata del 29 ottobre 2018 (di cui ho vi ho già raccontato nel libro Schiaffi di sale).

Come è organizzata la mostra?

Le 27 opere saranno in mostra nelle vetrine di alcuni esercizi commerciali che si sono offerti di ospitarla:

Boutique La Tenda

Ottica Prisma

Cappelleria Cavallini

Le gioie di Santa

Santashoes

Vineria MacchiavelloI

Fusi Boutique

Le True Folies

Abbigliamento Mortola

G&G Fiori

Il Petalo

Ogni negozio avrà a disposizione il catalogo della mostra che potrà essere vostro con un’offerta minima.

Anche le opere esposte potranno essere vostre:

entrate

scegliete quella che più vi piace

lasciate il vostro nome e numero di cellulare

indicate la vostra offerta (non dovete anticipare nulla)

alla fine della mostra, ogni opera sarà aggiudicata al miglior offerente.

Tutto il ricavato sarà devoluto in parti uguali alle due Associazioni di promozione sociale:

“Il cuore di Santa non dimentica Mai (Stefania Mai)”

“Insieme per Ghigo (Carola Gianni)”.

Cosa potete fare adesso?

Visitate la mostra (alcune opere sono già esposte: scoprite quali)!

Promuovete questa iniziativa per il bene di tutti.

Cercate le opere, fotografatele tutte e postatele: in questo modo la mostra arriverà virtualmente anche a chi non potrà venire a Santa.

Prendete il catalogo.

Fate un’offerta per una delle opere esposte.

Buona Mostra!!

ps: non dimenticatevi di alzare il volume quando guardate il video

video https://www.facebook.com/luca.franzi/videos/pcb.1962494513900992/10223926008802922/?type=3&theater&ifg=1