‘Santa’: Premio Franco Delpino, cerimonia virtuale

Sarà una “premiazione virtuale” quella di quest’anno della 43ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2020.

In base alle vigenti normative anti-Covid, la cerimonia non si svolgerà con la presenza del pubblico, ma sarà registrata, direttamente dal Salone degli Stucchi della prestigiosa Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure e posta in rete nella mattina di domani, domenica 18 ottobre, sia su Facebook che sul canale youtube di “Tigulliana TV”.

La Commissione Giudicatrice della competizione letteraria, che ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune della Città, dopo un lungo e approfondito esame delle opere pervenute da parte di 918 partecipanti da tutta Italia, ha terminato l’esame di una prima parte delle sezioni del Concorso e ha deliberato di assegnare, per ciascuna delle sezioni sinora esaminate, quattro categorie di riconoscimenti: primi premi, premi speciali, menzioni d’onore e segnalazioni di merito.

Il Premio alla carriera è stato assegnato alla scrittrice e poetessa Anna Maria Zenobi di Alba Adriatica (Teramo).

Per la silloge inedita il primo premio va a Francesco Brunetti di Chiavari che, oltre alla targa, avrà diritto alla pubblicazione del libro premiato. Per il libro edito di letteratura per l’infanzia il massimo riconoscimento è stato attribuito a Cinzia Riccobene di Genova.

La Sezione “Gente di Liguria” vede, in qualità di vincitrice, Lucia Parodi di Sori. Per la sezione Storie d’Italia il primo premio va ad Alessandro Zizolfi di Catania. Il primo premio per la sezione “Ambiente e Civiltà” viene vinto dalla genovese Enrica Zinno, mentre al rapallese Vinicio Scotti tocca la palma d’oro per la sezione artistica, con un Premio Speciale alla chiavarese Stefania Devoto.

Un Premio Speciale per la fotografia arriverà in Germania, a Horb Am Neckar, alla scrittrice e artista italiana Rosa Perrone.

La Liguria saranno assegnate alcune Menzioni d’Onore: ai genovesi Paolo Castagnola, Sara Ciampi, Silvano Costantini, Giovanna Dalle Luche, Maria Rosaria Esposito e Agostino Gazzo. Così come a Pietro Cardinale, Paolo Carugati, Maria Defeudis e Baldassarre Turco di Rapallo, a Sebastiana Arca e Rosangela Brizzolara di Chiavari e a Massimo Gioelli di S. Margherita Ligure.

Ci auguriamo che tutti possano comprendere il disagio di questa edizione, ma abbiamo ritenuto di agire in questo modo proprio nell’interesse della salute di tutti.

Tuttavia siamo certi che la Cultura possa offrire, anche e soprattutto in futuro, nuovi spunti di rinascita e di speranza, perché i Poeti, gli Scrittori e gli Artisti hanno molte sensibilità che potranno rappresentare un incentivo affinché il nostro Paese possa tornare a risplendere.

La seconda parte del Premio Letterario, con le sezioni dedicate alla poesia, alla poesia edita, alla narrativa edita e alla sezione tematica “Vivere il mare”, si svolgerà invece domenica 15 novembre, sempre a Villa Durazzo.