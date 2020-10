‘Santa’: “Chiediamo mascherine gratuite e luoghi di conferimento”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi”, riceviamo e pubblichiamo

In un momento in cui i contagi stanno aumentando e l’uso dei dispositivi per difendere le vie respiratorie è diventato obbligatorio anche all’aperto, reputiamo opportuno che l’Amministrazione si faccia carico di distribuire gratuitamente alla popolazione le mascherine necessarie, tenendo ovviamente conto del fatto che tali dispositivi, per garantire una protezione efficace, hanno un tempo di utilizzo limitato. Riteniamo altresì doveroso siano predisposti luoghi di raccolta per le mascherine usate, onde permettere il corretto conferimento e smaltimento delle stesse.

Cogliamo l’occasione per esprimere pubblicamente la nostra solidarietà all’agente di Polizia Municipale che alcuni giorni fa è stato percosso da una turista mentre, nel pieno esercizio delle sue funzioni, faceva rispettare le norme di sicurezza anticovid-19.