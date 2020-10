Regione: giunta, accordo ancora lontano

Oggi il Secolo, che aveva già data per certa la formazione della giunta regionale, annuncia che Ilaria Cavo sarà presidente del Consiglio regionale; ruolo che non sembra però adatto alle caratteristiche della giornalista. E il duo Matteo Rosso e Michele Scandroglio otterranno per Fratelli d’Italia un assessorato in più a scapito dei totiani? L’unica cosa certa è che Toti guiderà, almeno al momento, la Sanità.

Si è anche parlato di sottosegretari, argomento che suscita il prurito dell’elettorato e nuocerebbe alla popolarità di Toti.

Lunedì alle 19 nuovo incontro, ma sembra che l’accordo sia ancora lontano; anche questo un fatto incomprensibile alla gente che non capisce come una giunta non sia ancora in grado di lavorare a un mese dalle elezioni ed è ostile alla corsa al potere prer un posto in giunta.

Nella foto da sinistra Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi, Michele Scandroglio, Matteo Rosso, Andrea Costa, Giovanni Toti e Carlo Bagnasco