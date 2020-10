RASSEGNA STAMPA. Covid, contagi ancora in aumento

Oggi, sabato 17 ottobre, auguri a Ignazio. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: neutralità (dichiarata estraneità nei confronti di un conflitto internazionale). Proverbi: “Per vivere sicuro, pensa al futuro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Boom di contagi, in quarantena altre quattro classi”; “Scuole di Recco, test antigenici effettuati nelle classi”; “Diciamo sì ai tamponi rapidi, ma servino spazi adeguati”; “La movida frenata dalla paura”; “Il Notabene riapre ma senza fare festa”; “Al Liceti bar chiuso da otto mesi” (Commento. Assurdo visto che c’è in ballo un posto di lavoro a sostegno di una famiglia); “Rinunciamo a salire sul bus, non c’è posto neppure in piedi”; “Sul treno è difficile mantenere le distanze”.

Moneglia: chiuse di notte le gallerie per Riva Trigoso. Sestri Levante: si è spento Gelindo Cavallero. Sestri Levante: balneari, le concessioni scadono, nel 2021 saremo abusivi. Casarza Ligure: le attività di Villa Sottanis proseguono in presenza e online. Lavagna: processo ‘ndrangheta, pronti i ricorsi in Cassazione. Lavagna: l’ufficio Iat resta aperto fino a fine anno. Lavagna: due carcasse di cani trovate sui binari. Cogorno: raccoglie olive e cade, è grave. Chiavari: collaudo a Calata Ovest, periti super partes. Chiavari: lo sportello “Scuolascolta si sposta sull’web. Chiavari: convegno diocesano in rete. Chiavari: Contest Illumina-Wylab.

Rapallo: porto Riva, pratica da ultimare. Rapallo: donazione di Fabio Tosi alla Guardia medica pediatrica.

Camogli: falesia da consolidare, affidato l’intervento. Camogli: “Salviamo le patelle”. Camogli: progetto Frig-Eau, incontro conclusivo. Recco: l’addio a Enrico Fantoni. Recco: nuova tribuna in piscina.

Moconesi: edificio scolastico di Ferrada, ripresi i lavori.